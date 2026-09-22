FIS смягчила условия допуска российских лыжников до международных соревнований

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменила условия допуска российских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой.
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