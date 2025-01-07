BioScience: Земля близка к катастрофе из-за рекордных показателей температуры

25 из 35 климатических показателей в 2024 году оказались на критической отметке.Ученые Университета штата Орегон на основании результатов своих исследований пришли к выводу о том, что Земля близка к катастрофе из-за рекордных показателей температуры, 25 которых из 35-ти в прошлом году достигли критической отметки.