⛔️ В Омске на несколько дней перекроют часть улицы Шаронова из-за реконструкции бульвара Архитекторов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⛔️ В Омске на несколько дней перекроют часть улицы Шаронова из-за реконструкции бульвара Архитекторов.