Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Вера Ванидовская
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Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги

Не доходит через голову, дойдет через... Не пора ли использовать розги

Ну что же, ситуация близка к разрешению. Первая партия груза 200 готовится к отправке в места постоянного жительства… По последним на время написания материала сведениям, Русская Армия ударила «Кинжалом» по Яворовскому полигону во Львовской области.

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