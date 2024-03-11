В России ночью пресекли попытки совершения террористической атаки

В России ночью пресекли попытки совершения террористической атакиВ течение минувшей ночи были пресечены попытки совершения террористической атаки с применением БПЛА со стороны киевского режима сообщили в минобороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии