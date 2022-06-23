80-летний грибник заблудился среди болот в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Спасатели помогли выбраться из лесного плена очередному грибнику в Удмуртии. Как сообщили в Поисково-спасательной службе Удмуртии, очередная заявка на поиски спасателям поступила вечером 22 июня.
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