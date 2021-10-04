В канадском Монреале разбился самолет, погиб человек

Вечером в субботу, 2 октября, в канадском городе Монреаль (провинция Квебек) разбился небольшой частный самолет, в результате погиб один человек, еще один серьезно пострадал и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, передает телеканал CTV.
Вечером в субботу, 2 октября, в канадском городе Монреаль (провинция Квебек) разбился небольшой частный самолет, в результате погиб один человек, еще один серьезно пострадал и с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, передает телеканал CTV.
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