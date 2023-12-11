Актриса Ирина Безрукова подхватила тропическую лихорадку Денге

Ирина Безрукова сообщила, что её спасли «новые друзья» Она заболела ею после отпуска в Таиланде. Фото: Соцсети Актриса Ирина Безрукова поделилась с поклонниками тем, что во время своего последнего отпуска в Таиланде она серьезно заболела.
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