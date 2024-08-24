Норвегия выдала Украине лицензию на производство боеприпасов от гиганта своего ВПК

Правительство Норвегии предоставило Украине лицензию на использование своих оборонные технологий для производства за счет Норвегии на украинских предприятиях 155 мм артиллерийских снарядов, разработанных норвежской Nammo AS, пишет Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии