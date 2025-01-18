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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зайон Уильямсон исполнил эффектный данк в матче с «Ютой». В активе форварда 24 очка и 14 подборов

Форвард «Нового Орлеана» мощно поставил с двух рук в матче с «Ютой» (136:123). В активе Зайона 24 очка, 14 подборов, 6 передач и 3 блок-шота при 11 из 21 с игры.

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