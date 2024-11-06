Что вкусного и полезного приготовить из… хвои

Все знают, как легко дышится в хвойном лесу. И не случайно – эфирные масла хвои (иглоподобных видоизмененных листьев некоторых голосеменных растений) убивают болезнетворные микроорганизмы, так как содержат обилие фитонцидов.
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