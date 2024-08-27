Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинские ЦИПсО начали активно вбрасывать видео-фейки на основе архивных кадров

Украинские ЦИПсО начали активно вбрасывать видео-фейки на основе архивных кадров

5 ноября — крайний срок, чтобы втянуть нас в более крупный конфликт. До этой даты, возможно просто всё.

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