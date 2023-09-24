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У «МЮ» вышли игроки из 10 стран в старте в АПЛ впервые за 10 лет

У «МЮ» вышли игроки из 10 стран в старте в АПЛ впервые за 10 лет

«Манчестер Юнайтед» выпустил игроков из 10 разных стран в стартовом составе в матче с «Бернли» (1:0).

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