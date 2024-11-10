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Закон и Порядок

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Пять внезапных ударов ВСУ на Курщине - враг применил оружие "последнего шанса". Вторжение новых резервов на русскую землю

Пять внезапных ударов ВСУ на Курщине - враг применил оружие "последнего шанса". Вторжение новых резервов на русскую землю

  Продолжаются ожесточённые бои на Курском направлении. Наши войска вторые сутки развивают стремительное наступление, закрепляясь на новых позициях, однако, как сообщил военкор, такая тактика пока даёт немного.

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