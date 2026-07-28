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Царьград

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Аппарат 'Солнце-Терагерц' установили на МКС для изучения Солнца

Аппарат 'Солнце-Терагерц' установили на МКС для изучения Солнца

28 июля на МКС установили прибор "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков отметил, что устройство исследует терагерцевый спектр, недоступный для наблюдения с Земли, и поможет лучше понять природу Солнца.

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