Аппарат 'Солнце-Терагерц' установили на МКС для изучения Солнца

28 июля на МКС установили прибор "Солнце-Терагерц" для прогнозирования солнечных вспышек. Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков отметил, что устройство исследует терагерцевый спектр, недоступный для наблюдения с Земли, и поможет лучше понять природу Солнца.