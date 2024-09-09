Непобедимый Хрен!

Недавно буквально, мне о себе напомнил наш легендарный хрен. Тот самый, о котором соседи ласково говорили два года назад: «Какой отличный хрен рос на этом участке, пока вы не приперлись сюда со своими идеями и ландшафтными дизайнами.
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