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Царьград

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В Перми начнут охранять очень ценные деревья. Их поставят на учет

В Перми начнут охранять очень ценные деревья. Их поставят на учет

Присвоением статуса зеленым насаждениям займется специальная комиссия.Власти Перми приняли решение о создании специальной комиссии, которая будет заниматься присвоением охранного статуса особо ценным зеленым насаждениям.

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