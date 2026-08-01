Медвежий угол
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Медвежий угол

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Кремлёвская сибириада, начало исхода: Столичное начальство задумалось о переезде за Урал

Кремлёвская сибириада, начало исхода: Столичное начальство задумалось о переезде за Урал

Госкомпании не торопятся покидать Москву, но могут поехать вслед за властью «Сибирь незаслуженно недоосмыслена и недоосвоена».

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Комментарии
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Ника
Поддерживаю!
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
а не замахнуться ли нам на самого, понимаешь, Людвига ван Бетховена? - не замахнуться ли нам на освоение, понимаешь, Сибири? это ж какие бабки!.. можа сначала порядок хоть какой-то сркди воров навести, - разворуют ведь всё... &quot;понадобятся высококвалифицированные специалисты, с которыми в стране, заполонённой мигрантами, сейчас скудно&quot;! и ни слова о проваленной системе выращивания качественных поколений, где и школа, и ВУЗы с непоъёмным баблом за семестр - забугорье часто дешевле, - и медицина, оптимизированная до отсутствия тех же квалифицированных специалистов, доступ к которым вообще за гранью, и те самые &quot;лифты&quot;, о которых у ВВП, но их нет в системе, этим &quot;хватает&quot; своих детей, друзей, жён и любовниц... &quot;скучно, Зин&quot; (В.Высоцкий).
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1 м.
Жемчужинка
Новую отстроят и назовут Юанькой.
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1 м.