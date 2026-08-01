Кремлёвская сибириада, начало исхода: Столичное начальство задумалось о переезде за Урал

СК

Сергей Ковалев

а не замахнуться ли нам на самого, понимаешь, Людвига ван Бетховена? - не замахнуться ли нам на освоение, понимаешь, Сибири? это ж какие бабки!.. можа сначала порядок хоть какой-то сркди воров навести, - разворуют ведь всё... "понадобятся высококвалифицированные специалисты, с которыми в стране, заполонённой мигрантами, сейчас скудно"! и ни слова о проваленной системе выращивания качественных поколений, где и школа, и ВУЗы с непоъёмным баблом за семестр - забугорье часто дешевле, - и медицина, оптимизированная до отсутствия тех же квалифицированных специалистов, доступ к которым вообще за гранью, и те самые "лифты", о которых у ВВП, но их нет в системе, этим "хватает" своих детей, друзей, жён и любовниц... "скучно, Зин" (В.Высоцкий).