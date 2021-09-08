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"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву

"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву

Военный корреспондент Евгений Поддубный ответил на слова главкома ВСУ, мечтающего проехаться на танке по Арбату.

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Татьянка Яцук
Не зря-ой, не зря Зелёнкину в США подарили хорошую книгу- "Лёгкая черепно-мозговая травма"- весьма прозрачный намёк, что у укро-хлопцев проблемы с головой... только они смягчили диагноз- там не лёгкая, а оочень тяжёлая ЧМТ-практически оскольчатый перелом с неизлечимыми последствиями...
Владимир Лисуков
Все Укро-нацисты попадут на Красную площадь только в драных телогрейках, в дырявых пимах, рваных кальсонах, на костылях и обязательно на цепи. Прогуляются в последний раз перед преисподней.
Александр Иванов
Наивняк этот деятель, эго место на столбе со своими коллегами из ВСУ!!

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