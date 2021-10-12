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Клан Ландсбергисов. Из участников Холокоста в европейские демократы

Клан Ландсбергисов. Из участников Холокоста в европейские демократы

Клан Ландсбергисов. Из участников Холокоста в европейские демократыО непотопляемом прибалтийском клане Ландсбергисов, которые уничтожали евреев при нацистах, стучали в КГБ при СССР, а сейчас являются рупором современных этнократических "демократий".

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