Клан Ландсбергисов. Из участников Холокоста в европейские демократы

Клан Ландсбергисов. Из участников Холокоста в европейские демократыО непотопляемом прибалтийском клане Ландсбергисов, которые уничтожали евреев при нацистах, стучали в КГБ при СССР, а сейчас являются рупором современных этнократических "демократий".