РНКБ выдал свыше 1200 кредитов на газификацию домовладений в Крыму

Банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) с момента запуска госпрограммы «Газификация населенных пунктов Республики Крым» в июне 2022 года выдал более 1200 кредитов по ставке 3% на общую сумму более 160 млн рублей.
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