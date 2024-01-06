Актер Кристиан Оливер со своими детьми погиб в авиакатастрофе

Актер Кристиан Оливер и две его дочери 10 и 12 лет погибли в авиакатастрофе на Карибах. Частный самолет, на борту которого находился 51-летний актер со своими детьми, направлялся в Сент-Люсию, упал примерно в миле (около 1,6 км) от острова Петит-Невис в Карибском море.
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