Путин заявил о готовности РФ помочь в разрешении иранского кризиса. .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- M Нелюдь
- АК Писториус сдрейфи...
- НЗ Писториус сдрейфи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым