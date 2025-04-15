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Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии для актов терроризма

Посол Озеров: СБУ вербует людей на территории Молдавии для актов терроризма

Российский посол в Молдавии Олег Озеров сообщил, что Служба безопасности Украины осуществляет активную деятельность на территории республики, направленную на вербовку лиц для участия в террористических актах.

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