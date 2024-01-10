Павлюченкова после выхода в четвертьфинал в Аделаиде: «Я все еще та самая маленькая девочка, которая любит теннис»

За счет этого результата 32-летняя россиянка вернется в топ-50. «Многие из вас, наверное, думают: «Она что, еще играет? Что она вообще творит?» Я очень рада, что у меня все еще получается бороться в каждом розыгрыше.
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