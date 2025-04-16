Nat Hum Behav: Ученые опровергли миф о вредном влиянии гаджетов на мозг

Риск развития деменции снижается при регулярном использовании гаджетов. Об этом говорится в журнале Nature Human Behavior, где опубликована работа ученых из Университета Бейлора и Медицинской школы Делла при Техасском университете в Остине.
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