Каждой из нас знакомо чувство, когда любимый образ приедается. Ещё вчера французский маникюр казался идеальным решением на все случаи жизни, а сегодня хочется чего-то принципиально иного — но при этом такого же элегантного и универсального.
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