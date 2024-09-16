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Закон, порядок, государство

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Глава МЧС России Александр Куренков поздравил психологическую службу ведомства с 25-летием

Глава МЧС России Александр Куренков поздравил психологическую службу ведомства с 25-летием

Четверть века назад создан Центр экстренной психологической помощи МЧС России. Сегодня психологическая служба ведомства – это более тысячи неравнодушных к своей работе специалистов.

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