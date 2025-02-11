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Петербургский дневник

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Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 13,7 процента

Заболеваемость ОРВИ в России за неделю выросла на 13,7 процента

Общее количество зарегистрированных случаев достигло 865 тысяч По результатам шестой недели 2025 года в России наблюдается увеличение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 13,7% по сравнению с предыдущей неделей.

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