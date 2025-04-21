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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Черчесов о ЦСКА: «Остается в медальной гонке, но бороться за чемпионство уже тяжело»

После 25 турова армейцы занимают в таблице 4-е место. «Думаю, ЦСКА остается в медальной гонке. Многие теряют очки.

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