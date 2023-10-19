Донецкие водовозы. Драгоценный источник супругов Ёжиковых

«У нас вода самая лучшая в Донецке, нигде такой нет. Проверяли ее много раз, самая чистая, идет со скважины в две тысячи метров, фильтрация в любом случае», — гордо сообщает Ирина, а её муж Виктор наливает мне в одолженную чашку вторую порцию.
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