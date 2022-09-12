Власти Израиля считают, что переговоры по иранской ядерной программе зашли в тупик

Переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе зашли в тупик и США и странам Европы пора обсуждать условия новой ядерной сделки с Ираном, заявил неназванный представитель властей Израиля изданию .
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