Денег нет, вы обнимитесь: экономия по-британски и афганский найденыш

Где нашелся афганский малыш, потерянный родителями в августе при эвакуации из аэропорта Кабула, чем символ предстоящего Нового года по лунному календарю расстроил китайцев и за счет чего британцам посоветовали сэкономить на оплате отопления.
Где нашелся афганский малыш, потерянный родителями в августе при эвакуации из аэропорта Кабула, чем символ предстоящего Нового года по лунному календарю расстроил китайцев и за счет чего британцам посоветовали сэкономить на оплате отопления.
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