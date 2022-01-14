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Денег нет, вы обнимитесь: экономия по-британски и афганский найденыш

Денег нет, вы обнимитесь: экономия по-британски и афганский найденыш

Где нашелся афганский малыш, потерянный родителями в августе при эвакуации из аэропорта Кабула, чем символ предстоящего Нового года по лунному календарю расстроил китайцев и за счет чего британцам посоветовали сэкономить на оплате отопления.

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