Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Виктор Онегин

Что в стране России твориться виновны наши зажравшиеся чиновники.Или Путин их распустил ,либо ещё не собрал после перестроечного беспредела. Чиновник наш что повыше сидит ,готов в любую минуту сорваться за бугор по сигналу "атас"Вот и допускают эти возможности несанкционированных выступлений,да и эмигрантов- беспредельщиков пораспустили, им эти эмигранты не опасны они их защищают,правда за мзду,но что поделаешь, капитализм народ российский всерьёз не принимает.