БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 269 подписчиков

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Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Украина устроила «еврейский погром» в Дагестане

Михаил Рябов.   Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в воскресенье вечером после того, как администрируемые из Украины Telegram-каналы вбросили ложные данные о прибытии в Дагестан рейсов с беженцами – гражданами Израиля.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Что в стране России твориться виновны наши зажравшиеся чиновники.Или Путин их распустил ,либо ещё не собрал после перестроечного беспредела. Чиновник наш что повыше сидит ,готов в любую минуту сорваться за бугор по сигналу &quot;атас&quot;Вот и допускают эти возможности несанкционированных выступлений,да и эмигрантов- беспредельщиков пораспустили, им эти эмигранты не опасны они их защищают,правда за мзду,но что поделаешь, капитализм народ российский всерьёз не принимает.
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2 д.
mm
maiop maiop
Теперь понятно, на какой теме РФ будут раскачивать к 24 году. Репетиция прошла успешно. И на этот &quot;пещерный те%рр%ор&quot; необходим  жесткая и оперативная реакции государства!
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11 час.
Андрей Бедный
Ну литовец, какая разница. Я не заморачиваюсь по этому поводу так что и проблем у меня нет )))
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1 час.

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