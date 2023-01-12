Правда.ру

2 476 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай ИВАНОВ
    Недолго музыка играет, не долго бля_ _ _ м кайфовать.......Sohu: злорадство ...
  • C Д
    Поганой метлой гнать из России таких "актеров". На шоу "Последний герой" показал себя, как человек не умеющий находит...Шахназаров уверен...
  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Вот твари!Америка всегда воевала на чужих территориях!Хохлы им вообще не интересны.Чем больше их погибнет,тем лучше а...Британский аналит...

В Соледаре в качестве трофеев захвачено большое количество иностранной техники ВСУ

В Соледаре в качестве трофеев захвачено большое количество иностранной техники ВСУ

Во время освобождения Соледара от киевских боевиков российским подразделениям удалось уничтожить и взять в качестве военных трофеев больше 70 единиц разнообразной западной техники.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх