Россияне готовятся к экономическому росту, увеличивая сбережения и инвестиции

В России растет интерес к накопительным инвестициям. Согласно опросу, проведенному ВТБ и СК "Росгосстрах Жизнь", большинство россиян (60%) планируют увеличить свои сбережения во второй половине 2024 года.
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