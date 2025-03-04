Экономист Абрамов: апельсиновый сок в России подорожал в два раза за год

В феврале 2025 года так называемый Индекс Мишек вырос на 16,3% к февралю 2024 года, заявил "Газете.Ru" создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.
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