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Сестры-близнецы делят одного мужа на двоих и имеют от него по ребенку

Сестры-близнецы делят одного мужа на двоих и имеют от него по ребенку

Сестры-близнецы из Бразилии Лайла Алвес и Лара Алвес Руэда рассказали, что уже шесть лет состоят в отношениях с одним мужчиной .

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