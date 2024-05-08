Рамзан Кадыров призвал взять под контроль Одессу и Харьков

После того, как глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, он выразил свои мысли относительно текущего положения Специальной военной операции на Украине в эфире телеканала «Россия 1».
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