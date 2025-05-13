Экс-генсек НАТО Расмуссен назвал слова Трампа о Гренландии бесстыдством

Глава Белого дома Дональд Трамп поступает неподобающим образом, выдвигая идею о присоединении к США острова Гренландия, который входит в состав Дании, заявил датский политик, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
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