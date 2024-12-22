Темные годы — Армения в начале 90-х

В истории Армении были разные эпохи, но одна из них стоит особняком. Несмотря на недолгую по историческим меркам продолжительность — 3-4 года, она оставила настолько глубокий след, что жизнь сразу нескольких поколений армян оказалась разделенной на «до» и «после».