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Царьград

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"Хлеб всё хуже и хуже": Почему любимый мучной продукт уже не тот, что раньше

"Хлеб всё хуже и хуже": Почему любимый мучной продукт уже не тот, что раньше

"Хлеб всё хуже и хуже": любимый мучной продукт уже не тот, что раньше. Почему покупатели всё чаще отказываются от магазинных буханок и начинают печь сами?Хлеб веками оставался одним из самых привычных продуктов на русском столе.

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