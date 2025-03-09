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Дмитрию Медведеву рассказали об астраханском проекте «Особенное счастье»

Дмитрию Медведеву рассказали об астраханском проекте «Особенное счастье»

На встрече с председателем партии «Единая Россия» астраханский депутат и учредитель премии «Особенное счастье» Лилия Иванова рассказала Дмитрию Медведеву о проекте и предложила рассмотреть возможность распространения опыта Астраханской области на федеральном уровне.

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Сергей Дмитриев
Медведев - парадный представитель Вертикали власти.  А мундирчик ему личит.
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