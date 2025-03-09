Дмитрию Медведеву рассказали об астраханском проекте «Особенное счастье»

На встрече с председателем партии «Единая Россия» астраханский депутат и учредитель премии «Особенное счастье» Лилия Иванова рассказала Дмитрию Медведеву о проекте и предложила рассмотреть возможность распространения опыта Астраханской области на федеральном уровне.