Дмитрию Медведеву рассказали об астраханском проекте «Особенное счастье»

На встрече с председателем партии «Единая Россия» астраханский депутат и учредитель премии «Особенное счастье» Лилия Иванова рассказала Дмитрию Медведеву о проекте и предложила рассмотреть возможность распространения опыта Астраханской области на федеральном уровне.
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