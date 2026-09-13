Конгрессмен США требует проверки безопасности систем помощи водителю Tesla

Конгрессмен США Раджа Кришнамурти направил письмо в Министерство транспорта и Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) с требованием проверить меры против опасного использования систем помощи водителю Tesla, включая Autopilot и Full Self-Driving (FSD).
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