«Главтатдортранс» директоры Эдуард Данилов белән хушлашу 16 сентябрьдә узачак

«Главтатдортранс» директоры Эдуард Данилов белән хушлашу датасы һәм урыны билгеле булды. Хушлашу 16 сентябрьдә Казанның «Сәйдәш» мәдәният үзәгендә була, дип хәбәр иттеләр Татарстан Транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым