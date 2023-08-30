Эксперты проанализировали стабильность сотовой связи на курортах Северного Кавказа

Независимое исследовательское агентство TelecomDaily провело анализ качества покрытия сети сотовой связи в городах-курортах и столицах субъектов СКФО Нальчике, Дербенте, Махачкале, Грозном, Назрани, Владикавказе, Черкесске и на курортных комплексах Кезеной-Ам, Архыз, Ведучи и Эльбрус.
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