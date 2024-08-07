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Царьград

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Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом, скончался

Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом, скончался

Мужчина был в крайне тяжелом состоянии около недели.Водитель КамАЗа, который столкнулся с поездом под Волгоградом, скончался, не приходя в сознание.

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