Журналист Серавалли: у Овечкина в текущем чемпионате была проблема в катании

Журналист Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Фрэнк Серавалли отметил преображение капитана "Вашингтона" Александра Овечкина по ходу текущего сезона после того, как он отдохнул во время паузы регулярного чемпионата.
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