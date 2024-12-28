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Боксер Мейвейзер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку

Боксер Мейвейзер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку

Американский боксер Флойд Мейвезер сделал подарок на $20 млн трехлетнему внуку. Боксер опубликовал в соцсетях видеоролик, на котором он говорит внуку, что теперь ему принадлежит здание в одном из самых престижных районов Нью-Йорка.

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