В Иваново сотрудники Госавтоинспекции проверили соблюдение Правил при осуществлении пассажирских перевозок

11 марта сотрудниками Госавтоинспекции совместно проведены профилактические мероприятия по проверке общественного транспорта, в том числе автобусов осуществляющих межрегиональные и междугородние перевозки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии